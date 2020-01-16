المعارضة القطرية: مغامرات تميم في اليمن تهدد تماسك قطر

أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أنه منذ أن تولى أمير قطر تميم بن حمد مقاليد الحكم فى الدوحة، ويتحمل الشعب القطرى نتيجة سياساته وأخطائه، حيث أصبحت مؤخرًا أزمة اليمن خطرًا يهدد الاستقرار والتماسك القطري، ناقلة عن صحيفة لوموند الفرنسية تأكيدها أن خطوات تميم بن حمد في اليمن تسببت في معارضات شديدة من الأوساط الداخلية في قطر، التي لا تشعر بالرضا بسبب سياسة تميم التي تستغل عناصر الشعب اليمني الأكثر فقرًا لإحداث الفتن والتوترات في الداخل اليمني ضاربًا بالإنسانية عرض الحائط.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن التوتر داخل النظام القطري، تزايد بشكل كبير مع زيادة حجم خسائر النظام في اليمن؛ الأمر الذي يتحمله بالكامل المواطن الذي يرى أمام عينيه إهدارًا لماله على صراعات إقليمية لا شأن له بها، فيما أصبح المعترضون على النظام القطري يدركون خطورة سيطرة جماعة الإخوان على النظام، الذي يمول ميليشياتهم في مختلف دول الشرق الأوسط عمومًا وفي اليمن تحديدًا.

وأوضح موقع قطريليكس، إلى أنه في ظل أزمات متتالية معيشية واقتصادية بسبب انشغال تميم بن حمد في مغامراته الخارجية ، ويخشى المواطن أن تنعكس تدخلات تميم في شؤون الدول المجاورة إلى التصعيد الأمني داخل قطر؛ الأمر الذي يهدد حياة المواطن العادي.

وفى وقت سابق كشفت مصادر مطلعة، كانت محبوسة داخل السجون القطرية، تفاصيل رسالة الشباب القطرى التى نشرتها مواقع تابعة للمعارضة القطرية، والتى وجهها لأمير قطر تميم بن حمد، من خلف القضبان، أكد فيها أن أوضاع السجون فى الدوحة كارثية والأمراض تلاحقنا، حيث كشفت المصادر أن اسم السجين القطرى هو عبد الله العنزى، حيث إنه مسجون فى عنبر 4 فى سجن الملحق فى الصاعية القطرية والمسمى بالحبس الاحتياطى فى غرفة رقم 1.