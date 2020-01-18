اليمن العربي

المعلمون والتربويون الجنوبيون في عدن ينقلون إحتجاجاتهم إلى مدينة الشعب

19 يناير، 2020
0

قررت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين نقل إحتجاجات منتسبيها من بوابة قصر المعاشيق الرئاسي في مدينة كريتر، إلى أمام ديون وزارة التربية والتعليم في مدينة الشعب بالعاصمة عدن .

 

جاء ذلك في إجتماعها الذي عقد اليوم السبت وأتخذ فيه العديد من القرارات من أهمها التوجه إلى ديوان الوزارة في مدينة الشعب وإغلاقه إحتجاجاً على تصرفات الوزير، عبدالله لملس .

 

وقالت النقابة العامة بانها ستتخذ اجراءات عدة للتصعيد وحيت المعلمين والتربويين على انجاح الاضراب الشامل .

 

وحذرت النقابة العامة بعدم المساس او الاضرار بالممتلكات العامة او الاساءة للاشخاص في حال تنفيذ اغلاق ديوان الوزارة ، واعتبرت ان من يخل بما تم الاتفاق عليه سيواجه بحزم من قبل المعلمين والتربويين الجنوبيين ولن يسمح لمثيري الشغب استغلال الموقف وتعطيل وحرف المسار .

 

وفي ذات السياق اكدت النقابة العامة ان عددا من القرارات ستتبع في الايام القادمة حتى يتم الاستجابة لمطالب المعلمين والتربويين المشروعة.

# لملس
# التربية والتعليم
# عدن
# قصر المعاشيق
# ديون
# الاتفاق
# عقد
# التربية
# السبت
# العامة
# قبل
# اغلاق

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إحتجاجاتهم إلى الجنوبيون الشعب المعلمون عدن في مدينة والتربويون ينقلون

إقرا أيضا

Photo of حماية المنشآت تزيل إستحداثات عشوائية في محيط مركز صحي بعدن

حماية المنشآت تزيل إستحداثات عشوائية في محيط مركز صحي بعدن

19 يناير، 2020
Photo of مناقشة تحضيرات إقامة ندوة التراث اللغوي والأثري لليمن في المغرب

مناقشة تحضيرات إقامة ندوة التراث اللغوي والأثري لليمن في المغرب

19 يناير، 2020
Photo of كاتب سياسي يدعو الإنتقالي إلى تبني ملف الإتصالات والإنترنت في الجنوب

كاتب سياسي يدعو الإنتقالي إلى تبني ملف الإتصالات والإنترنت في الجنوب

18 يناير، 2020
Photo of لملس يؤكد على ضرورة تعزيز الثقة بين الأجهزة القضائية والأمنية في عدن

لملس يؤكد على ضرورة تعزيز الثقة بين الأجهزة القضائية والأمنية في عدن

18 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق