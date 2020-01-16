المعلمون يتجاوزون بوابة معاشيق مطالبين بالتحقيق مع 3 وزراء"صور"



عدن تايم / خاص :

تظاهر المعلمون في مسيرة حاشدة الى قصر المعاشيق وتجاوزوا بواباته الا ان الحراسات اعادتهم بعد اطلاق الرصاص في اجواء المنطقة.

وقال مسؤول نقابي ل”عدن تايم” ان المعلمين لم يهابوا اطلاق الرصاص مطالبين باستدعاء وزراء التربية والخدمة المدنية والمالية يتم التحقيق معهم.

وحسب المسؤول النقابي حسين الجعدني ان لجنة نقابية دخلت لمقابلة رئاسة الوزراء ومازلت في الانتظار .

واضاف حسين الجعدني لعدن تايم : اننا نحن لجنة التفاوض مازلنا في انتظار التحقيق مع وزراء التربية والخدمة المدنية والمالية وان لم نخرج بنتائج ايجابية اليوم ولم يتم حل الامور سوف نصعد وندخل وزارة التربية والتعليم ومكاتب التربية ولن نخرج منها.