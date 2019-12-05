المعونة الأمريكية: السودان سيتم إسقاطه من اللائحة حال اكتمال الجوانب الإجرائية المطلوبة

السودان اليوم:

أكد مارك قرين، المدير العام لوكالة المعونة الأمريكية استعداد الوكالة لعودة التعاون مع السودان وتوسيعه وأكد دعمه للحكومة الانتقالية فنياً في المجالات كافة.

كما أكد لدى لقائه أمس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الذي يزور واشنطن هذه الأيام بشأن لائحة الدول الراعية للإرهاب، أكد قرين أن السودان سيتم إسقاطه من اللائحة حال اكتمال الجوانب الإجرائية المطلوبة.

هذا وقدم الدكتور حمدوك سرداً بتطورات الأوضاع في السودان وتعقيدات الوضع الاقتصادي وأعرب عن أمنياته في دعم شركاء السودان بما يسهم في مخاطبة التحديات المتعددة التي تجابه الحكومة الانتقالية.

وطالب رئيس الوزراء بإسقاط اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لانتفاء أسباب وجوده فيها بعد سقوط النظام البائد، وأضاف أن ذلك سيسهم، حال تحققه، في استفادة السودان من المبادرات الدولية كالإعفاء من الديون وتدفق الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للشباب.

السوداني