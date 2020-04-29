أخبار نادي برشلونة

المغربى أمين ​حاريث يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

29 أبريل، 2020
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المغربى أمين ​حارث


وضع نادى برشلونة الإسبانى، المغربى أمين ​حاريث صانع ألعاب شالكه الألماني، في قائمة المطلوبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن ​برشلونة​ الإسبانى يضع عينه على صانع ألعاب ​شالكه المغربى أمين ​حاريث​، والذى يقدم مستويات مميزة مع الأزرق الملكى، لينال إعجاب السكرتير الفنى للبارسا الفرنسى إيريك أبيدال.

ووفقًا للصحيفة، فإن النادى الكتالونى قد تواصل مؤخراً مع شالكه لبحث إمكانية التعاقد مع حاريث، لكن العملية تبدو معقدة نظرًا لتمسك النادى باللاعب.

وتم اقتراح إبرام صفقة تبادلية ينضم بموجبها صاحب الـ22 عامًا إلى البارسا، مقابل تحويل إعارة الفرنسى جان كلير توديبو إلى انتقال نهائى للنادى الألمانى، لكن رُفضت العملية من قبل برشلونة.

جدير بالذكر أن حاريث لعب 27 مباراة مع شالكه فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 7 آخرين لزملائه.

 

 

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