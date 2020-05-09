المفتاح السحري لحصول برشلونة على صفقاته الكبرى !

هاي كورة_ تحدثت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية بنشر تفاصيل مثيرة بشأن سوق إنتقالات فريق برشلونة الأسباني في الصيف المقبل في البيع والشراء حيث ذكرت إن الصفقات التبادلية مفتاح برشلونة السحري لخطف الصفقات

1_فيليب كوتينهو و كوكوريا للبيع وقد يدخلون في صفقة مع :

_تشيلسي مقابل كانتي

_انتر مقابل لاوتارو

_باريس مقابل نيمار

_توتنهام مقابل ندومبلي

2_ايفان راكيتيتش للبيع وقد يدخل في صفقة مع :

انتر مقابل لاوتارو

نابولي مقابل فابيان

باريس مقابل نيمار

توتنهام مقابل ندومبلي

3_صامويل اومتيتي للبيع وقد يدخل في صفقة مع :

انتر مقابل لاوتارو

نابولي مقابل فابيان

باريس مقابل نيمار

توتنهام مقابل ندومبلي

4_أرتور ميلو للبيع وقد يدخل في صفقة مع :

يوفنتوس مقابل لاعبين مختلفين

انتر مقابل لاوتارو

5_ جونيور فيربو للبيع وقد يدخل في صفقة مع :

يوفنتوس مقابل لاعبين مختلفين

انتر مقابل لاوتارو

6_أيمرسون للبيع وقد يدخل في صفقة مع :

انتر مقابل لاوتارو

توتنهام مقابل ندومبلي

7_نيلسون سيميدو للبيع وقد يدخل في صفقة مع :

انتر مقابل لاوتارو

مان سيتي مقابل كانسيلو

باريس مقابل نيمار

توتنهام مقابل ندومبلي