المفكر الكويتي عبد الله النفيسي ينجو من محاولة اغتيال

قالت وسائل إعلام كويتية، إن المفكر عبد الله النفيسي نجا من محاولة اغتيال، بزرع عبوة ناسفة في سيارته.

ونقلت صحف كويتية، عن المحامي عادل عبدالهادي، موكل النفيسي، قوله: “وردني صباح اليوم تحذير بوجود محاولة لاغتيال موكلي عبدالله النفيسي عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته”.

وتابع: “ورد هذا التهديد في رسالة إلكترونية لموقع القبس الرسمي، وهي الشركة المعدة لحلقات برنامج الصندوق الأسود”.

وأضاف عبد الهادي: “حرصنا على سلامة موكلنا شديد خاصة بعد تلقيه تهديدات سابقة، إلا أن التهديد هذه المرة طال حياته مباشرة وهو الأمر الذي لن نتهاون بالتعامل معه. وعليه وبعد تواصلنا مع موكلنا الذي هو حالياً خارج البلاد قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

ولفت عبد الهادي إلى مخاطبته الجهات الأمنية المختصة لتأمين وضمان سلامة حياة النفيسي.

وختم: “نشدّد على أننا نأخذ هذا الموضوع بأقصى جدية ولن نتوانى عن المتابعة الحثيثة لتطورات التحقيق وإجراءات حماية الدكتور عبدالله النفيسي”.

ولم يصدر عن السلطات الكويتية أي تعليق على ما أورده عادل عبد الهادي.

وكان النفيسي كشف قبل أيام عن تلقيه تهديدات بعد تصريحاته المثيرة التي أطلقها في برنامج “الصندوق الأسود”.