المفوض الأوروبي للأزمات يطالب بجهد دولي لإيقاف النزاع في اليمن

4 مايو / متابعات

شدد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات، جانيز ليناريتش، خلال لقائه مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في بروكسل على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيقاف النزاع في اليمن.

وقال ليناريتش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الثلاثاء: “تبادلت وجهات النظر مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير حول التحديات الإنسانية في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “من خلال التركيز في مناقشتنا حول الوضع في اليمن، شددت على الحاجة لبذل جهود بناءة وعاجلة لإنهاء الصراع”.