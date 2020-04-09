4 مايو

المقاومة الجنوبية بشبوة تنفذ عملية هجومية خاطفة على نقطة تابع لمليشيا الاخوان

9 أبريل، 2020
0

الخميس – 09 أبريل 2020 – الساعة 12:31 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


نفذت قوات المقاومة الجنوبية اليوم عملية هجومية خاطفة على نقطة واسط بمديرية مرخة السفلى والتي يتمركز فيها ميلشيا حزب الإصلاح الإخوانية .

واستهدف الهجوم أفراد الميلشيا المتمركزين وسط النقطة عبر عملية نوعية، حيث قام أبطال المقاومة بالمرور وسط النقطة العسكرية وإطلاق النار على من فيها من أفراد الميلشيا .
وخلف الهجوم عدد من الاصابات البليغة في صفوف الميلشيا المتمركزين وسط النقطة وفي وضح النهار .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الاخوان الجنوبية المقاومة بشبوة تابع تنفذ خاطفة على عملية لمليشيا نقطة هجومية

إقرا أيضا

Photo of بيان صادر عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن إعلان وقف الحرب

بيان صادر عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن إعلان وقف الحرب

9 أبريل، 2020
Photo of انتقالي الشحر ينفذ حملة واسعة للقضاء على مسببات العدوى

انتقالي الشحر ينفذ حملة واسعة للقضاء على مسببات العدوى

9 أبريل، 2020
Photo of مخرجات اجتماع لقاء يافع الذي عقد لبحث تداعيات اعتراض الدعم العسكري المقدم إلى مقاومة آل حميقان

مخرجات اجتماع لقاء يافع الذي عقد لبحث تداعيات اعتراض الدعم العسكري المقدم إلى مقاومة آل حميقان

9 أبريل، 2020
Photo of منصور صالح: دبلوماسية خطاب الانتقالي وصراع اجنحة فساد الشرعية .. شتان بين هذا وذاك

منصور صالح: دبلوماسية خطاب الانتقالي وصراع اجنحة فساد الشرعية .. شتان بين هذا وذاك

9 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق