المقاومة الجنوبية بشبوة تنفذ عملية هجومية خاطفة على نقطة تابع لمليشيا الاخوان

4 مايو / متابعات



نفذت قوات المقاومة الجنوبية اليوم عملية هجومية خاطفة على نقطة واسط بمديرية مرخة السفلى والتي يتمركز فيها ميلشيا حزب الإصلاح الإخوانية .

واستهدف الهجوم أفراد الميلشيا المتمركزين وسط النقطة عبر عملية نوعية، حيث قام أبطال المقاومة بالمرور وسط النقطة العسكرية وإطلاق النار على من فيها من أفراد الميلشيا .

وخلف الهجوم عدد من الاصابات البليغة في صفوف الميلشيا المتمركزين وسط النقطة وفي وضح النهار .