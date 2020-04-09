4 مايو
المقاومة الجنوبية بشبوة تنفذ عملية هجومية خاطفة على نقطة تابع لمليشيا الاخوان
الخميس – 09 أبريل 2020 – الساعة 12:31 ص بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / متابعات
نفذت قوات المقاومة الجنوبية اليوم عملية هجومية خاطفة على نقطة واسط بمديرية مرخة السفلى والتي يتمركز فيها ميلشيا حزب الإصلاح الإخوانية .
واستهدف الهجوم أفراد الميلشيا المتمركزين وسط النقطة عبر عملية نوعية، حيث قام أبطال المقاومة بالمرور وسط النقطة العسكرية وإطلاق النار على من فيها من أفراد الميلشيا .
وخلف الهجوم عدد من الاصابات البليغة في صفوف الميلشيا المتمركزين وسط النقطة وفي وضح النهار .