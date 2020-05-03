المقاومة الجنوبية تبادر بشفط المياه ورفع القمامة من احياء عدن

4 مايو / متابعات



قام القائد عبدالناصر بعوه “ابوهمام” رئيس مجلس المقاومة الجنوبية في العاصمة الجنوبية عدن امس السبت بمعية القائد الزير سالم بن عبدالصمد العمري قائد امن المقاومة الجنوبية وعدد من قيادات المقاومة بالمشاركة في اعمال شفط المياه والرواسب وجمع القمامة وردم اماكن تجمع المياه في عدد من مناطق المنصورة والدرين بالعاصمة عدن.

واوضح القائد ابو همام ان هذه الخطوة المتواضعة والعمل المتواضع الذي تم تنفيذه صباح اليوم انطلاقا من الحرص الكبير لقيادة المقاومة الجنوبية عدن على نظافة العاصمة وصحة ابنائها الذين يواجهون الامرين جراء إنتشار الاوبئة والأمراض بسبب ما خلفته الأمطار التي شهدتها عدن وتردي اعمال النظافة وتكدس القمامة في الشوارع والاحياء السكنية بطريقة مقززة وهمجية كبيرة ناهيك عن الإهمال المتعمد من قبل الجهات الحكومية الرسمية تجاه الجنوب عموما والعاصمة عدن بوجه خاص.

وناشد القائد أبو همام الجميع بالاطلاع بمسؤولياتهم وتحمل المهمة بامانة وشرف وان تضطلع تلك الجهات بهذا الدور الهام الذي يقع على عاتقهم لان الامر زاد عن حده وبلغ السيل الزبى وان الجميع امام تحد كبير ويجب قبول هذا التحدي والصمود في وجه كل من يتربص لتشويه صورة وجمال عدن حفاظا على صحة وسلامة الجميع.