المقاومة الجنوبية تدمر أبراج استطلاع لمليشيات الإصلاح بشبوة

شنّت المقاومة الجنوبية في مديرية رضوم بشبوة هجوماً عنيفاً فجر يوم أمس، استهدف نقطة مفرق رضوم، الذي يشكل عقدة مواصلات تربط مديريات شبوة وتصل بين حقول النفط وبلحاف، وتتمركز فيه قوات من الجيش موالية لحزب الإصلاح.

وأفادت مصادر محلية لـ«الأيام» أن المقاومة الجنوبي شنت هجوماً على نقطة مفرق رضوم من ثلاثة اتجاهات وقصفتها بقذائف “آر بي جي”، ودكت أبراج الاستطلاع.

وذكر سكان محليون بالقرب من النقطة أن انفجارات قوية وعنيفة هزت نقطة مفرق رضوم، وسُمعت أصواتها بقوة من أماكن بعيدة، مرجحين أن تكون المقاومة الجنوبية قد قصفت النقطة بسلاح “آر بي جي” ومعدلات.

وأكد شهود عيان، مروا على النقطة بعد ساعات من الهجوم، أنهم شاهدوا أبراج الاستطلاع مدمرة ولا وجود لعناصر قوات الجيش الموالي للإصلاح على النقطة، فيما لم يتأكدوا ما إذا كانت هناك إصابات في صفوف المليشيات الإصلاحية.