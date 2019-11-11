المقاومة الجنوبية تصد هجوما جنوب الراهدة

الراهدة «الأيام» خاص

أحبطت قوات المقاومة الجنوبية واللواء الخامس دعم وإسناد، فجر أمس، محاولة تسلل لجماعة الحوثي إلى مواقع كانت القوات الجنوبية سيطرت عليها في وقت سابق.

وقال الناشط حبيب الجريوي إن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد والمقاومة كسرت محاولة تسلل للحوثيين، ما تسبب بمعارك استمرت حتى فجر أمس الأحد، مشيرا إلى أن “الميليشيات الحوثية حاولت التقدم إلى الجبل الأحمر وجبل كشرير لاستعادة مواقع خسرتها سابقا”.

وأكد أن القوات المهاجمة تكبدت خسائر فادحة في المعدات والأرواح.

وقال “حاولت الميليشيات التسلل عدة مرات لاستعادة مواقع تتبع مديرية دمنة خدير التي تسيطر عليها قوات تابعة للواء الخامس دعم وإسناد، وأن كل محاولة لهم يخسرون عددا من أفرادهم أمام صمود وصلابة الجيش والمقاومة في مواقع الجبل الأحمر وجبل كشرير التي يسيطر عليها أبطالنا منذ أشهر عديدة، خصوصا أنها تتلقى ضربات قاصمة لضهرها في كل محاولة”.



