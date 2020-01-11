المقاومة الجنوبية تصد هجوم واسع للحوثيين على جبهه الجب

تمكنت قوات المقاومة الجنوبية من كسر هجوم واسع على جبهة الجب شنته المليشيات الحوثيه اثناء تقدمها الى وادي صبيره.واكد العقيد/عبدالله مخزق القيادي في الويه المقاومه الجنوبيه قائد الكتيبه الاولى في اللواء الاول ان المليشيات في هذه الاثناء شنت هجومها الفاشل على مواقع جبهه الجب وتم كسره وتكبيد المليشيات خسائر بشريه ما بين قتيل وجريح.

واضاف العقيد مخزق:ان المليشيات بدأت هجومها الذي وصفه بالفاشي والفاشل عقب تقدمها الى وادي صبيره وسط تغطيه ناريه كثيفه وتم التعامل معها من قبل ابطال قوات المقاومه الجنوبيه المتمركزه هناك بمختلف انواع الاسلحه الفتاكه والثقيله.

واشار العقيد مخزق الى ان المليشيات الحوثيه تشن بعض هجماتها التي باتت بالمكشوفه بغرض انها تعاني من مرض هستيري مستمر وسط تقهقر متواصل ومتهاوي وتلقيها ضربات موجعه التي يلقنها ابطال قواتناء البواسل بين الفينة والاخرى.

ونوه العقيد عبدالله مخزق الى ان ابطال المقاومة الجنوبية يخوضون اشرس واعنف المواجهات المستمره مع مليشيات ايران الحوثيه وقد تم افشال محاولاتهم البائسه التي حاولو شنها بهجومهم الذي تلقنو فيه اعنف الضربات المؤلمه بمختلف انواع الاسلحه الثقيله والمتوسطه بكثافه واستمرار.