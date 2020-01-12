المقاومة الجنوبية تُحقق انتصارات كبيرة غرب وشمال الفاخر في قعطبة

أفادت مصادر عسكرية في اللواء 30 مدرع” أن قوات اللواء بقيادة العميد الركن هادي العولقي قائد اللواء قائد القوات المشتركة في الضالع وقوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني ومجاهدي الحركة السلفية ومقاومة قعطبة وكتائب الشهيد شلال الشوبجي وبقية الوحدات العسكرية الأخرى حققت انتصارات كبيرة اليوم السبت 11 يناير في جبهات القتال شمال وغرب الفاخر بمديرية قعطبة محافظة الضالع.

وأضافت المصادر” أن هذه القوات حققت تقدمات وحررت وطهرت منطقة حبيل العبدي غرب سوق الفاخر وصولاً إلى مشارف منطقة بيت الشرجي ومعسكر الحساحس بعد مواجهات ومعركة استمرت منذ ساعات الفجر كبدوا فيها ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد مصدر عسكري في اللواء 30 مدرع” إن هذه القوات أحكمت سيطرتها على مدرسة حبيل العبدي التي كان يتحصن ويتمركز فيها عدد من قناصة ميليشيات الحوثي غرب مديرية قعطبة.

وأشارت المصادر إلى أن تقدم القوات مازال مستمر موضحة أنه تشهد جبهة القتال حاليا تقدم قوات من اللواء 30 مدرع في هذه الجبهة مسنودة بوحدات من الحزام الأمني والوية الصاعقه والمقاومة الجنوبية وكتائب الشهيد شلال الشوبجي.