المقدم “النموري ” يطلع على جاهزية أفراد التدخل السريع والإخلاء والإنقاذ ويوجه بصيانة الزوارق البحرية

المكلا(المندب نيوز)خاص

اطلع قائد قوات خفر السواحل بحضرموت المقدم سالم عوض النموري، صباح اليوم، على جاهزية أفراد التدخل السريع، والإخلاء والإنقاذ، بكنترول ميناء المكلا.

وتفقد المقدم النموري مستوى جاهزية زوارق التدخل السريع والإخلاء والإنقاذ، لتنفيذ المهام الموكلة لها، متعرفاً على بعض الأعطال في الزوارق.

ووجه قائد قوات خفر السواح بإصلاح كافة الأعطال في الزوارق البحرية، لتفادي الأخطاء الفنية، ولمساعدة الأفراد على أداء مهامهم العسكرية والإنسانية بأكمل وجه دون تعثر.

وشدد المقدم النموري على الأفراد بالالتزام بالضبط والربط العسكري، ورفع اليقظة والحس الأمني، لمكافحة كافة أشكال وأنواع التهريب في سواحل حضرموت، مشيداً بما قدمه أفراد التدخل السريع من إفشال لمحاولات تهريب القات.