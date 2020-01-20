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المقدّم النموري يستكمل تدشّين عملية تعزيز القطاع الأول بالمحور الشرقي ورفده بالجنود

20 يناير، 2020
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استكمل قائد قوّات خفر السواحل المقدّم سالم النموري، صباح اليوم الأحد، بمديرية الريدة وقصيعر، عملية تعزيز القطاع الأول في المحور الشرقي، ورفده بالجنود، استعداداً لتدشينه في الأيام القادمة.

وتأتي عملية تعزيز المحور الشرقي بمحافظة حضرموت بالجنود تنفيذاً لخطة العام التدريبي والقتالي التي رسمتها قيادة قوّات خفر السواحل، ولرفد المحور بالقوة اللازمة، وسدّ النقص، وذلك للقيام بمهامه في تأمين وحماية المنطقة.

و ألقى قائد قوات خفر السواحل المقدّم سالم النموري كلمة للجنود والضباط، حثهم خلالها على الانضباط والإلتزام، ورفع اليقظة والحس الأمني، مشدداً على الجنود بأن يبذولوا كافة جهودهم وإمكانياتهم، وأن يعملوا بروح الفريق الواحد، لحفظ السكينة العامة.

وقال المقدّم النموري للأفراد “تقع اليوم على عاتقكم مهمة كبيرة في تأمين المنطقة الشرقية، وعليكم بالانضباط العسكري ورفع القدرة القتالية والمعنوية العالية، وتسخير الجهود في حفظ الأمن والاستقرار في المحور الشرقي”، موضحاً أن المحور الشرقي تم تقسيمه إلى قسمين ، وانه سيتم تدشين تعزيز القطاعات الأخرى في الأيام القريبة القادمة.

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