المقدّم النموري يكرّم الأفراد وسائقي الزوارق البحرية بالقطاع الشرقي وقيادة وأفراد نقطة عسد الفاي ⋆

الريدة ( نخبة حضرموت ) إعلام خفر السواحل



كرّم قائد قوات خفر السواحل بحضرموت المقدّم سالم عوض النموري، صباح اليوم الأربعاء، الأفراد والسائقين للزوارق البحرية في القطاع الشرقي بالمحافظة، وقائد نقطة عسد الفاي الملازم ثاني فيصل العجيلي وأفراد النقطة.

ويهدف التكريم إلى رفع معنويات الأفراد، وتحفيزهم على بذل جهود أكبر في تأمين الشريط الساحلي بحضرموت، وتحفيز بقية الأفراد على الاقتداء بزملائهم المبرزين والمنضبطين في أداء واجباتهم العسكرية.

وخلال مراسيم التكريم القى قائد قوات خفر السواحل كلمة للأفراد أشاد فيها بالجهود التي يبذلونها في سبيل حماية الشريط الساحلي بالمحافظة، وجاهزيتهم للتصدي لأي هجوم من عمق البحار.

كما أثنى المقدّم النموري على الجهود الجبارة التي تقوم بها قيادة وأفراد نقطة عسد الفاي من ضبط للمهربين للمواد الممنوعة وإغلاق طرق مرورهم، ومكافحة التهريب بشتى أنواعه.

وحث قائد قوات خفر السواحل خلال كلمته الأفراد على الالتزام بالضبط والربط العسكري، وبذل المزيد من الجهود ومضاعفتها لحماية الشريط الساحلي من أي عمليات تهريب، والتصدي لأي هجوم مفاجئ.