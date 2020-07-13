المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن ينفي الاخبار التي نشرتها وسائل الإعلام عن محاولة اغتيال مدير أمن ميناء المعلا

نفى المكتب الإعلامي لإدارة امن عدن صحة الاخبار التي تداولتها بعض المواقع والقنوات الاخبارية بخصوص تعرض مدير أمن ميناء المعلا لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت طقم امني بجوار معهد امين ناشر بخور مكسر

مشيرا الى ان التفجير استهدف طقم أمنى عليه جنود من أمن ميناء المعلا واصيب في الحادث الجندي مصطفى عبد الخالق أحد افراد أمن الميناء وليس مدير امن ميناء المعلا كما روجت تلك المواقع.

وأفاد المكتب الإعلامي ان قوات الامن هرعت الى مكان الحادث وطوقت موقع الانفجار وتم معاينته من قبل خبير المتفجرات التابع لإدارة امن عدن الذي أكد ان الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد من قبل مجهولين.

واكد المكتب الاعلامي ان مدير امن ميناء المعلا النقيب /محسن السروري لازال متواجدا في الحجز بإدارة أمن عدن منذ 9 يونيو وحتى اللحظة نافيا تلك الاخبار الكاذبة التي تتحدث عن خروجه من الحجز.

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