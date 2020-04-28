المكتب الإعلامي للمؤسسة الاقتصادية يعزي مدير عام المؤسسة الاقتصادية في وفاة ابن شقيقته

بعث المكتب الإعلامي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية برقية عزاء ومواساة إلى العميد سامي صالح السعيدي مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى إبن شقيقته سالم صالح القنفذي الذي وافاه الأجل إثر حادث مروري.

وعبّر المكتب الإعلامي في برقيته عن أصدق التعازي وعظيم المواساة لمدير عام المؤسسة الاقتصادية العميد سامي السعيدي ولإخوانه وكافة أفراد أسرته في هذا المصاب الجلل .

وابتهلت البرقية إلى الله عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون



الاسيفون :المكتب الإعلامي للمؤسسة الاقتصادية عنهمالإعلامي عبدالعزيز باداس

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