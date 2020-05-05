المندب نيوز

المكتب التنفيذي بالشحر يناقش تقارير مكتب الكهرباء والميناء والشباب والرياضة

5 مايو، 2020
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المكتب التنفيذي بالشحر يناقش تقارير مكتب الكهرباء والميناء والشباب والرياضة

الشحر (المندب نيوز)خاص

ناقش تنفيذي مديرية الشحر في دورته الرابعة لشهر أبريل2020 م المنعقدة برئاسة المهندس أمين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر ونائبه الأستاذ مصبح البحسني تقارير مكتب فرع كهرباء الشحر وميناء الشحر والشباب والرياضة والمعهد الوطني .

واستهل الاجتماع بمباركة المدير العام لأعضاء المكتب التنفيذي بالشهر الفضيل معرجا على المشاكل الخدماتية التي تعانيها المديرية ، ليتم بعد ذلك متابعة تكاليف المحضر السابق ومدى تنفيذها إلى جانب مناقشة تقارير مكتب فرع كهرباء الشحر وميناء الشحر والشباب والرياضة والمعهد الوطني .

وخرج أعضاء المكتب التنفيذي بعدد من التوصيات والتكليفات منها على المكاتب التوعوية نشر الوعي بخصوص الترشيد باستهلاك التيار الكهربائي والعمل على إقامت حملات لمنع الربط العشوائي واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين ، إلى جانب العمل على إعادة تريب وضع قسم الطوارئ بمؤسسة المياه بما يضمن إيصال المياه للمواطنين بانتظام وفق البرنامج المعد ، والعمل على سرعة تشكيل فريق الكشافة والمرشدات بالمديرية من قبل مكتب الشباب والرياضة ، وتكليف مدير مركز الحامي والمقد بترتيب برنامج الطفي وعمل آلية تنظيمية لتقسيم الحامي وفق برنامج معد ، كما تقدم المكتب التنفيذي بالشكر للطواقم العاملة في مؤسسة فرع الكهرباء والتوليد بالمديرية على جهودهم المبذولة في حل مشاكل التيار الكهربائي بالمديرية .

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