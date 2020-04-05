المكتب التنفيذي مديرية تبن يعقد إجتماعٱ أستثنائي لمناقشة جملة من القضايا

عقد المكتب التنفيذي بالسلطة المحلية مديرية تبن أجتماع إستثنائي برئاسة الأستاد محسن جعفر السقاف مدير عام مديرية تبن صباح هذا اليوم الأحد الموافق 5 إبريل 2020م تم مناقشة جملة من المواضيع أهمها أستكمال عملية المسح لمديرية تبن وكذلك الحملة الاعلامية في وسائل التواصل الأجتماعي ضد مدير فرع الأشغال تبن وكذلك الخطة الأمنية لادارة أمن تبن من أنتشار وباء فيروس كورونا.

وعقد الاجتماع بحضور الأخ محسن الكيله الأمين العام للمجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية.

وفي بداية الأجتماع رحب السقاف بالحاضرين وتحدث عن سرعة تسليم الملفات الخاصة بالحصر مديرية تبن حيث أوضح السقاف أنه عقدت ورشة عمل في محافظة عدن قبل فترة وتم إختيار مديرية الحوطة كمنطقة حضرية ولكن نظرٱ لصغر مساحة الحوطة تمت اضافة مديرية تبن كمنطقة حضرية وطلبوا منا تقديم ملفات متكاملة عن الاحتياجات المطلوبة في كل القطاعات من مشاريع خدمية وتنموية لمدة خمسة سنوات وعليه تم عقد عدة إجتماعات خلال الاسابيع الماضية بمدراء المكاتب التنفيذية ورؤساء اللجان المجتمعية وتم شرح لهم كيفية تعبئة الاستمارات وما يتطلب من المشاريع في قطاع التربية والصحة والامن والمياه والكهرباء وغيرها من القطاعات وما تم تدميره في الحرب من منازل او منشاءات وكذلك الاحتياجات المطلوبة في كل قرية من قرى المديرية على ان يتم التركيز على كافة المجالات.

وتحدث السقاف عن كيفية اعداد هذه الملفات وما يتطلبه وفقٱ للاستمارات الخاصة بالمسح مع اللجان المجتمعية ومدراء الادارات بالمديرية التي تم توزيعها من السابق وسرعة انجاز هذه العمل الذي سيفيد المديرية.

وفي الاجتماع اتخذ عدة قرارات بتشكيل لجنة من الأخوه التالية أسماءهم الأخ محسن الكيله الأمين العام للمجلس المحلي تبن والأخ محفوظ الكيله مدير ادارة التربية تبن والاخ ومحمد محسن السقاف مدير التخطيط بالمديرية والاخ محمد درويش مدير الشؤون القانونية والقرار الثاني تقوم اللجنة باعداد ملف خاص بالمسح عن الاحتياجات المديرية بناء على ما تم تقديمه من ملفات من كل المدراء ورؤساء اللجان المجتمعية.

وتم الاتفاق في الاجتماع تسليم الملفات الخاصة بكل مكاتب او ادارة من قبل مدراء المكاتب التنفيذية يوم الخميس القادم.

اما بالنسبة ما يشاع في وسائل التواصل الأجتماعي حول مدير الأشغال والطرقات تبن الأخ جلال الظبي انه قام بتوزيع 650 فدان فأن السلطة المحلية تبن تنفى جملةّ تفصيلٱ صحة هذا الخبر وانه هذا ليس من صلاحيات السلطة المحلية تبن ومدير الاشغال تبن ان يقوم بهذا العمل ونؤكد لكم انه لايوجد في مديرية تبن مكتب او فرع الهيئة العامة لاراضي الدولة واذا كان هناك تجاوزت اوفساد من اي موظف او مدير إدارة عليكم اثبات ذلك بالدليل القاطع ونحن سوف نتخذ الاجراءات القانونية وسوف نحيل ملفاتهم الى محافظ المحافظة لاتاخذ مايلزم وندعوكم الى التحرى و المصداقية في اي خبر ينشر حول السلطة المحلية تبن ومكاتبها .

وقال السقاف ان مديرية تبن دائما تتعرض من فترة واخرى لهذه الحملات بغرض اضعاف المديرية وان تكون فاشلة وان قيادة السلطة المحلية عاجزة عن إدارة العمل بالمديرية .

واردف قائلٱ ان قيادة السلطة المحلية في مديرية تبن عملت على إعادة الكثير من الامور الى نصابها منذو أن تولت زمام قيادة المديرية في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وعملنا على تجاوز كل الصدمات والازمات واليوم خرجنا الى مرحلة التعافي حيث تتمتع مديرية تبن اليوم بالامن والاستقرار

وعودة الحياة الطبيعية وانجاز العديد من المشاريع الخدمية والتنموية.

وعملنا الى نقل المديرية الى مرحلة التعافي وكان لنا ثلاثة مرتكزات في عملنا وهي:

الركيزة الاولى وهي رفع نسبة الايرادات بالمديرية مما مكن المديرية من تقوم بالعديد من المشاريع في كل القطاعات من خلال البرنامج الاستثماري .

والركيزة الثانية وهي دعم المنظمات وذلك من خلال التنسيق مع المنظمات وربط علاقات قوية اقيمت لعديد من مشاريع وتم إعادة البنية التحية سواء في بناء مدراس او عيادات صحية او في النظافة والمياه الكهرباء لهم منا التحايا و الشكر والتقدير على تدخلهم معنا.

اما الركيزة الثالثة فهو نشاط رجال المال الأعمال والاستثمارات الوطنية في المديرية حيث اقيمت العديد من المصانع في مديرية تبن استفاد منها معظم الشباب بالعمل وتحسين الدخل.

وفي ختام الاجتماع قال السقاف نحن اليوم في مرحلة مهمة وصعبة نريد التعاون فيما بينا البين لا نريد اثارة المشاكل والاحقاد أوضرب النسيج الإجتماعي كما تعلمون أن مديرية تبن يبلغ عدد سكانها 130ألف نسمة وعدد القرى فيها 110قرية كلها تريد مشاريع وتحسين الخدمات فيها ويجب علينا ان نتعاون في تطوير مديريتنا لان تبن تعتبر واجهة محافظة لحج سوف نقوم خلال هذا العام في اقامة 14 مشروع في المديرية. ويجب علينا كأبناء المديرية ان نتسامح ونتصالح من أجل مديرية تبن.

شاكرٱ جهود مدراء المكاتب التنفيذية في. ترسيخ العمل الاداري بالمديرية.

وفي حديث متصل قال العقيد حسان هيثم حول الخطة الأمنية لمديرية تبن أن قسمنا المديرية الى أربعة مربعات أمنية وتم توزيع المهام لكل مربع وذلك حفاظٱ على ارواح المواطنين من وباء فيروس كورونا ونسأل الله أن يجنب البلاد والعباد هذا الوباء.

صادر عن:

*إدارة إعلام مديرية تبن*