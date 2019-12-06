المكلا:نائب رئيس الوزراء يزور جامعة العرب ويشيد بالتطور النوعي للكليات والاقسام والمعامل

اطلع الاستاذ سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء على سير العملية التعليمية في جامعة العرب حيث كان في مقدمة مستقبليه الشيخ عبدالله بن دول رئيس مجلس الإدارة و الدكتور عبود محمد العبل رئيس الجامعة والدكتور ابوبكر حسين راسم عميد كلية الطب والعلوم الصحية.



واستمع الاخ نائب رئيس الوزراء الى شرح مفصل عن الجامعة وكلياتها وأقسامها المختلفة وعن الخطط التوسعية والمشاريع المستقبلية كما اصطحب الدكتور عبود العبل رئيس الجامعة و معه الدكتور ابوبكر راسم عميد كلية الطب والعلوم الصحية الضيف الكبير معالي نائب رئيس الوزراء في جولة ميدانية في مرافق مجمع الكليات والاقسام المختلفة من قاعات ومعامل وعيادات الاسنان حيث قدم عميد كلية الطب والعلوم الصحية ومعه عمداء الكليات ورؤساء الاقسام شرحا مفصلا عن القفزات النوعية والاجهزة الحديثة التي تم تزويد الكليات والاقسام بها والبحث المستمر عن الجديد والمتميز في هذا المجال.



كما تم اطلاع الاخ النائب على الخدمات التي تقدمها المكتبات الخاصة بالكليات ومعمل الحاسوب في شتى انواع علوم المعرفة وتزويد الطلاب بالنسخ الورقية والإلكترونية مقروءة ومرئية ومسموعة وخدمة الإنترنت الداخلية الخاصة بالحصول على نسخ الكترونية من الكتب والمراجع العلمية المجانية للطلاب.



وقد أبدى الاخ نائب رئيس الوزراء اعجابه بما شاهده وأشاد بالقفزات النوعية المتسارعة للجامعة والسمعة الطيبة التي حققتها جامعة العرب خلال الفترة القصيرة من عمرها واحتلالها لموقع متقدم بين الجامعات الحكومية والأهلية على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة واسهاماتها النوعية في التعليم العالي والبحث العلمي و الخدمة المجتمعية.



هذا وقد تم إهداء درع جامعة العرب للأخ نائب رئيس الوزراء وقام بتسليم الدرع الشيخ عبدالله بن دول رئيس مجلس الإدارة و الدكتور عبود العبل رئيس الجامعة و الدكتور ابوبكر راسم عميد كلية الطب والعلوم الصحية وكذلك نسخ من مطبوعات و منشورات الجامعة.



وفي ختام الزيارة تقدم الاخ نائب رئيس الوزراء بالشكر لجامعة العرب معربا عن رغبته في مزيد من الزيارات المستقبلية ومؤكدا على دعم توجهات الجامعة المستمرة في التطوير والتحديث والتوسع.