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المكلا: استعدادات عالية لإفتتاح الريان.. وإعلاميين: المطار سيسهم بعودة النشاط الملاحي والتجاري

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تحديث نت/أنس السعدي

اشاد اعلاميين جنوبيين وحضارم ، بمستوى التجهيزات النهائية لافتتاح المطار و والاستعدادات لتدشين حركة الملاحة فيه ، بأول رحله جوية لطيران اليمنية قادمة من العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء القادم الموافق 27 نوفمبر اثناء زيارتهم للمطار قبل إفتتاحه بأيام.

وعلق الاعلامي الجنوبي أسامة بن فائض قائلا: أن المطار تعرض في العام 2015م الى تدمير ونهب ممنهج من قبل عناصر تنظيم القاعدة ، الذي احتل مدن ساحل حضرموت لقرابة عام كامل .

مضيفا: أن افتتاح المطار سيسهم بعودة النشاط الملاحي والحركة التجارية ، بالإضافة الى تخفيف التنقلات المدنية للمواطنين داخل وخارج اليمن .

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