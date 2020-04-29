المكلا .. الأجهزة الأمنية تنفذ إجراءات الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك  ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) التوجية المعنوي والعلاقات العامة

شرعت الأجهزة الأمنية في تنفيذ الخطة الرمضانية في عموم المحافظة خلال الشهر الفضيل

وفي اتصال أجراه مركز الإعلام الأمني مع مدير إدارة القيادة والسيطرة بالمحافظة العقيد/مرعي سعيد باخلعة تحدث عن جاهزية غرفة العمليات وكيفية استقبال البلاغات من قبل المواطنين*

وقال في بداية حديثه: اهنئ السلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني وكافة المواطنين بقدوم الشهر الفضيل ، وأوضح العقيد مرعي باخلعة دور القيادة والسيطرة في تنفيذ خطة رمضان الأمنية في عموم المحافظة بحيث تقوم بمراقبة ومتابعة الأجهزة الأمنية والدوريات الأمنية والمرور والدفاع المدني في توفير خدمات أمنية للمواطنين، بمشاركة كافة وحدات الأجهزة الأمنية من دوريات النجدة وشرطة السير وأمن مديرية المكلا والدفاع المدني

وأضاف: ستستمر الحملة طيلة أيام الشهر الفضيل لضمان توفير الأمن لأبناء المحافظة وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الطقوس الرمضانية المتعارف عليها والتي يكون أغلبها ليلاً

مبيناً ان الاجراءات المتخذة بعد الافطار تتركز على حماية الجوامع والمناطق والاسواق ذات الكثافة السكانية والتي تشهد توافد العديد من المواطنين

وأشار العقيد مرعي باخلعة إلى ان مناطق المحافظة تم تقسيمها الى عدة قواطع تكون باشراف مباشر من المعنين ومتابعة مركز القيادة والسيطرة لتوفير الحماية اللازمة لها

مشيدا بدور المواطنين وتعاونهم الكبير مع الأجهزة الأمنية في تقديم البلاغات على رقم العمليات المجاني 199 مؤكدا على ان المواطن هو رجل الأمن الأول في تسهيل عمل رجال الشرطة