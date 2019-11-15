المكلا.. مطار الريان يستقبل غدا اول رحلة جوية بعد 4 سنوات من توقفه

يستقبل مطار الريان الدولي، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، غدا السبت 16 نوفمبر أول طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، منذ توقفه في أبريل 2015 بالتزامن مع سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة التي انتظرها أبناء حضرموت لسنوات، بعد موافقة هيئة الطيران المدني على الرحلة (عدن – المكلا – عدن)، وبعد استكمال تأهيله وتجهيزه بدعم من دولة الإمارات.

واعتبر ناشطون محليون في حضرموت وصول الطائرة في الموعد المحدد، تدشيناً لعمل مطار الريان الدولي، الذي يعد من أبرز المطارات المحلية في الجمهورية.

وأوضح محافظ حضرموت، في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن مطار الريان قد استكمل منذ زيارة الرئيس هادي لمدينة سيئون في مايو الماضي.

وكان قد طالب المحافظ البحسني في مليونية 22 سبتمبر التي جرت في المكلا، رئيس الجمهورية، والحكومة، وقيادة التحالف، بالتعجيل بافتتاح مطار الريان الدولي للحد من معاناة المواطنين.

