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المكلا : مناقشة تلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية

17 يناير، 2020
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المكلا : مناقشة تلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية

عقد مساء أمس بمدينة المكلا اجتماع برئاسة وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، وضم رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان  والمدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي ومسؤولي الأجهزة الأمنية وشركة النفط وميناء المكلا والشؤون القانونية. 
وكرس الاجتماع للوقوف أمام جهود شركة النفط في تغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية بصورة مستمرة ، وتعزيز إجراءات الرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية. 
وشدد وكيل أول حضرموت على إتخاذ المعالجات والبدائل المناسبة التي تضمن استمرارية توفير هذه المواد في جميع محطات الوقود بأسعارها الحالية المحددة دون إضافة أية أعباء على المواطنين.

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