الملكي لم يخسر منذ 91 يوماً.. ريال مدريد يواصل سلسلة اللا هزيمة بعد ثنائية إشبيلية











‏وبعد الفوز ضد إشبيلية وصل رجال المدرب زين الدين زيدان إلى 91 يومًا من دون هزيمة، حيث كانت آخر هزيمة ضد ريال مايوركا في 19 أكتوبر، منذ ذلك الحين لم يخسر ريال مدريد بالفعل في 17 مباراة متتالية.







‏وجقق ريال مدريد الفوز في 7 مباريات بالليجا، بينما تعادل في أربع مباريات، ونجح الملكى بأدائه المُذهل فى ملاحقة برشلونة والقتال من أجل الفوز بالدوري الإسباني، وهو الأمر الذي كان في الموسمين السابقين مهمة مستحيلة بالفعل.







كما تتضمن هذه السلسلة العديد من النتائج الجيدة خارج ملعب “سانتياجو برنابيو” مثل التعادل ضد برشلونة في كامب نو وضد فالنسيا في الميستايا.



حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه إشبيلية 2-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس، السبت على ملعب “سانتياجو برنابيو”، فى قمة منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.







ويدين ريال مدريد بالفضل إلى لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الذى أحرز هدفي الريال، وهما أول هدفين في مسيرة كاسيميرو الاحترافية فى الدقائق 57 و69 ، فيما سجل هدف إشببيلية الوحيد دي يونج في الدقيقة 64.







وأحرز لوك دى يونج، لاعب فريق إشبيلية هدفا فى شباك نظيره ريال مدريد، بالدقيقة 29 من زمن المباراة، لكن ألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفار التى أثبتت وجود خطأ على أحد لاعبى الفريق الأندلسى قبل تسجيل الهدف.







وخاض المدافع الفرنسي رافائيل فاران مباراته رقم 300 مع الفريق الملكي، فى جميع المسابقات، حيث خاض فاران قبل مباراة إشبيلية أمس، مع ريال مدريد 299 مباراة فى جميع المسابقات، موزعة بين 188 مباراة فى الدوري الإسبانى، 23 فى كأس الملك، 72 فى دورى أبطال أوروبا، و 16 مباراة فى السوبر الإسباني، الأوروبى وكأس العالم للأندية.







وغاب عن قائمة ريال مدريد ضد إشبيلية القائد سيرجيو راموس، لعدم الجاهزية الفنية، بعد معاناته من إصابة فى الكاحل تعرض لها خلال لقاء أتلتيكو مدريد الأخير.



كما استمر غياب النجم الويلزى جاريث بيل، والذى غاب أيضا عن بطولة السوبر الإسباني للإصابة، وفيدى فالفيردى للإيقاف، بعد طرده خلال لقاء أتلتيكو مدريد، واستبعد كلا من جيميس رودريجيز، ماريانو واودريوزولا لأسباب فنية.







بهذه النتيجة يعود ريال مدريد إلى صدارة الدوري الاسباني مؤقتا برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي برشلونة الوصيف الذى سيلعب اليوم، أمام غرناطة، وفى حال تحقيق الفوز سيعود مجددا إلى الصدارة.



فى المقابل توقف رصيد إشبيلية عند 36 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الاسباني.







