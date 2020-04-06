الملك سلمان يسلم صندوق النظافة بعدن معدات جديدة



عدن تايم / خاص

تسلم صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن، اليوم، معدات ومستلزمات خاصة بالنظافة، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والاصحاح البيئي بمحافظة عدن الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح مدير المستودعات بصندوق النظافة والتحسين رستم الشعبي أن الصندوق تسلم المعدات من مؤسسة يدا بيد للتنمية في إطار مشروع الاستجابة الطارئة الذي يهدف على مدى خمسة أشهر الى الارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على تطوير الأعمال الخاصة بالنظافة العامة والإصحاح البيئي وكذا إيجاد أفضل الحلول لتلافي أضرار النفايات والحد من إنتشار الأمراض.