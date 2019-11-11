المشهد العربي
المليشيات الحوثية تستهدف مواقع القوات المشتركة في الجبلية بالحديدة
في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، قامت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء اليوم الاثنين، باستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة .
وأفادت مصادر عسكرية ،أن المليشيات الحوثية استهدفت مواقع القوات المشتركة في المنطقة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة .
وأضافت المصادر، أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها على المواقع من سلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة وبسلاح 14.5 بشكل مكثف ومتواصل حتى ساعات المساء.