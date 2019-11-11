المشهد العربي

المليشيات الحوثية تستهدف مواقع القوات المشتركة في الجبلية بالحديدة

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 8 دقائق
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في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، قامت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء اليوم الاثنين، باستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة .
وأفادت مصادر عسكرية ،أن المليشيات الحوثية استهدفت مواقع القوات المشتركة في المنطقة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة .
وأضافت المصادر، أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها على المواقع من سلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة وبسلاح 14.5 بشكل مكثف ومتواصل حتى ساعات المساء.

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المشهد العربي

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