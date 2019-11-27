المندب نيوز

المليشيات الحوثية تقصف قرية ” عرفان ” في جبهة ثره

المندب نيوز المندب نيوز منذ 14 دقيقة
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أبين (المندب نيوز )خاص

تواصل مليشيا الحوثي قصفها منذ ثلاثة أيام ، على قرى ومناطق في جبهة ثره بأبين، مستخدمة قذائف الهاون وقذائف الكاتيوشا بشكل يومي ، حيث سقطت اليوم أكثر من خمس قذائف،مع استمرار لعملية القنص التي تستهدف المواطنين .
وتحدث المناوب بعمليات جبهة ثره العقيد ابوالشريف بن عامر لـ “المركز الإعلامي ” قائلا : كانت هناك إشتباكات بين الطرفين بالأسلحة المتوسطة، وقد قامت المليشيات الحوثية بإطلاق صواريخ الكاتيوشا على مواقع المقاومة وسقط أحد الصواريخ على قرية عرفان التي تقع على ميسرة الجبهة .
واضاف : أكدت مصادر لنا من تلك القرية أن الصاروخ سقط وسط القرية بجانب منازل المواطنين وأحدث خسائر مادية من بينها اضرار بمنازل بعض المواطنين ، وايضا سيارة أحد المواطنين تضررت جراء الشظايا .
كما انتشر أيضا الهلع والخوف بين أوساط الساكنين والأطفال .
واضاف المصدر لعمليات الجبهة أن القصف لم يحدث أي خسائر بشرية في صفوف المواطنين ولله الحمد.
الجدير ذكره أن هذا القصف العشوائي لازال مستمر على المواقع في الجبهة من قبل المليشيات ردا على المقاومة الجنوبية بثره التي دمرت مترس من متارسهم بشكل كامل يوم أمس الثلاثاء.

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الحوثية المليشيات تقصف ثره جبهة عرفان في قرية
المندب نيوز

المندب نيوز

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