المليشيات الحوثية تقصف منازل المواطنين بسلاح المدفعية، وتشن عمليات خطف بحق الأهالي جنوبي الحُشاء

تحديث نت / خاص .

شنت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران المتمركزة في جبل “المِصوَام” جنوبي مديرية الحشاء في ساعة متأخرة من ليلة أمس، عمليات قصف مكثفة استهدفت فيها منازل وقرى المواطنين جنوب غربي المديرية.

شهود عيان من أهالي البلدة تحدثوا لـ:المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي، أن المليشات الحوثية الحوثية المتمركزة في موقع “الإرسال/شبكة الهاتف” بقمة جبل المصوام شنت قصف مكثف بسلاح المدفعية باتجاه منازل المواطنين في حَورَة غَنيَة العليا و منطقة مُقَيلان، الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى النزوح باتجاه الجبال المحيطة هرباً من القصف، الذي أدى إلى تضرر بعض منازل المواطنين وإعطاب سيارة مدنية تابعة لأحد الأهالي.

من جانب آخر وفي نفس المنطقة، قامت هذه المليشيات بنصب عدد من النقاط العسكرية في عزلة “نَيع” بمنطقة “مَرَاوِسَة” جنوبي الحشاء، وسط الطريق العام الذي يربط المنطقة بمديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز، وقامت باختطاف عدد من أهالي المنطقة واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب.

تأتي هذه الممارسات الغير إنسانية وهذه الإنتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية بحق المدنيين في ظل صمت مطبق من قبل الجهات المحلية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وهو ماشجع هذه المليشيات إلى التمادي والإستمرار في القيام بهكذا أعمال.