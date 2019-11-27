المليشيات الحوثية في جبهة ثره تقصف قرية عرفان

منذ ثلاثة أيام والإشتباكات والقصف بقذائف الهاون وقذائف الكاتيوشا من قبل المليشيات بشكل يومي حيث سقطت اليوم أكثر من خمس قذائف فيما عمليات القنص بشكل مستمر.

هذا وقد كانت اخرها صباح اليوم الأربعاء حيث تحدث للمركز الإعلامي لجبهةثره الضابط المناوب بعمليات الجبه العقيد ابوالشريف بن عامر

قائلا: كانت هناك إشتباكات بين الطرفين بالإسلحة المتوسطة وقد قامت المليشيات الحوثية بإطلاق صواريخ الكاتيوشاعلى مواقع المقاومة وسقط أحد الصواريخ على قرية عرفان التي على ميسرة الجبهة بشكل عشوائي.

واضاف

أكدت مصادر لنا من تلك القرية إن الصاروخ سقط وسط القرية وبجانب منازل المواطنين

وأحدث خسائر مادية من بينها اضرار بمنازل بعض المواطنين. وايضا سيارة أحد المواطنين تضررت جراء الشظايا

كما احدث أيضا الهلع والخوف بين أوساط الساكنين والأطفال

وقد شوهد الأطفال وهم يهربون من منازلهم .

واضاف المصدر لعمليات الجبهة أن القصف لم يحدث أي خسائر بشرية في صفوف المواطنين ولله الحمد.

الجدير ذكره أن هذا القصف العشوائي لازال مستمر على المواقع في الجبهة من قبل المليشيات ردا على المقاومة الجنوبية بثره التي دمرت مترس من متارسهم بشكل كامل يوم أمس الثلاثاء.