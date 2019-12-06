المليشيات تخضع طالبات المدارس بصنعاء لبرامج تدريب بدنية وعسكرية



عدن تايم – صنعاء:

أفاد مصادر اعلامية أمس أن المليشيا الحوثية لجأت إلى تجنيد منظم لطالبات المدارس في العاصمة صنعاء وإخضاعهن لبرنامج تدريب بدني وعسكري.

ونقل الموقع عن مصدر خاص قوله إن مليشيا الحوثي كلفت لجاناً خاصة من المعلمات المواليات للمليشيا في مدارس صنعاء بتجنيد طالبات في مجموعات خاصة تسمى «مرشدات»، حيث تخضع المستهدفات بعد تعبئة استمارة التسجيل لبرنامج تدريبي بدني وعسكري، لافتاً إلى أن التسجيل يجري علناً داخل الصفوف الدراسية في مدرسة القديمي الثانوية بحي الجراف، حيث تشرف معلمة حوثية تدعى أمة الإله عبدالملك شرف الدين على عملية تجنيد الطالبات وتوزيع استمارات التسجيل عليهن. من جهة أخرى، أدانت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً أمس دفن مليشيا الحوثي لبقية ضحايا سجن ذمار، دون إعطاء أهاليهم الحق في التعرف على هوياتهم وملامحهم، مؤكدة أن 71 جثة من المعتقلين الذين وضعتهم المليشيا دروعاً بشرية لمراكز تدريباتها في أحد المواقع بمحافظة ذمار وقتلوا قبل 3 أشهر، حفرت لهم 7 أخاديد كبيرة يحتوى كل أخدود على 10 قبور صغيرة، وتم دفن المختطفين دون أن يتعرف أهاليهم على جثثهم.