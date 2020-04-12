نيوز يمن

المليشيات تستأنف حصر منازل النازحين بالحديدة لتسكين مسلحيها

12 أبريل، 2020
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@ الحديدة، نيوزيمن، خاص:
الحديدة

2020-04-12 22:53:53

استأنفت المليشيات الحوثية في الحديدة عمليات مصادرة المنازل والبسط عليها وتمكين مسلحيها منها، وتعود لملاك وأسر نازحة.

وكانت المليشيات باشرت، من وقت مبكر قبل حوالي عامين، عمليات حصر وترقيم للمنازل والعقارات السكنية التي تعود للنازحين والفارين من الحرب، واستولى بالفعل مسلحو ومشرفو المليشيات على عشرات المنازل.

وقالت مصادر محلية مطلعة لنيوزيمن، إن المليشيات أعادت تشكيل وتفعيل لجان لمصادرة المنازل الفارغة وتلك التي نزح عنها أهلوها وسكانها ولم يعودا بعد.

وتستخدم المليشيات عقال الحارات والمشرفين والمتحوثين في الأحياء والمربعات السكنية في مديريات مدينة الحديدة للحصر والترقيم وإعداد كشوف بالمنازل، تمهيداً لتوزيعها على عناصرها ومن تسميهم المجاهدين وهم مسلحون قادمون من صعدة وصنعاء وعمران خصوصا.

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المليشيات النازحين بالحديدة تستأنف حصر لتسكين مسلحيها منازل

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