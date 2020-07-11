اليمن العربي

المليشيا تختطف الناشط البخيتي من شارع عام في ذمار

11 يوليو، 2020
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اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية ناشطاً من أحد شوارع مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

 

وذكرت مصادر محلية أن مسلحي مليشيا الحوثي اعتقلوا قبل يومين المواطن عمرو يحيى ناصر البخيتي من أحد شوارع مدينة ذمار واقتادوه إلى جهة مجهولة.

 

وأشارت المصادر أن الميليشيا اقتادت البخيتي بقوة السلاح إلى أحد سجونها.

 

وجاء الاعتقال على خلفية انتقاد البخيتي قيادات حوثية تقوم بالسطو على الأراضي وكشف قضايا فساد قامت بها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك

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