اليمن العربي

المليشيا ترفع أسعار خدمتي الاتصالات والانترنت

14 سبتمبر، 2020
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قال مشتركون إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، رفعت أسعار تكلفة خدمتي الاتصالات والانترنت في مختلف المناطق اليمنية المحررة.

 

وقال عدد من مشتركي الخدمة “يمن موبايل” إن مليشيا الحوثي فرضت رسوما إضافية تقدر بحوالي 30 بالمئة على مشتركي خدمتي الاتصالات الانترنت لشركة يمن موبايل في مختلف المناطق اليمنية المحررة.

 

وفي حين كانت مليشيا الحوثي دشنت رفع التسعيرة مطلع مايو الماضي مؤقتا لفترة دامت اسابيع قليلة وتوقفت، عاودت ذلك نهاية الاسبوع الماضي، بحسب نقاط البيع التابعة لشركة يمن موبايل.

 

وذكر مشتركو الخدمة ان المليشيا الحوثية تمارس مختلف طرق الجبايات والاتاوات من خلال مصادرتها ارصدتهم دون حسيب أو رقيب.

 

وطالبوا الحكومة اليمنية الشرعية بالضغط على المليشيا الحوثية من خلال إيقاف الايرادات المالية الى خزينتها حتى تتوقف عن استمرارها بفرض الجبايات والاتاوات على المشتركين، وسرعة إيجاد حلول بديلة تكفل ايقاف المليشيا عند حدها

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