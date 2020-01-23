المليشيا تضغط على عقال الحارات ومشايخ القبائل لتجنيد مقاتلين

لجأت المليشيا الحوثية الموالية لإيران، إلى الضغط على عقال الحارات وشيوخ القبائل لتجنيد مقاتلين والدفع بهم إلى الجبهات المشتعلة وسط رفض شعبي تام.

وذكر شيخ قبلي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه تلقى رسالة من المليشيا الحوثية، تطالبه برفع أسماء مقترح للتجنيد الإجباري من الأطفال والشباب ليتم تقييد اسمائهم في ما تسمى ” وزارة الدفاع الحوثية”.

وتابع الشيخ القبلي نقًلا عن مشرف حوثي، أن المليشيا تعاني خلال الفترة الأخيرة من تناقص مقاتليها نتيجة فرار بعضهم، ومقتل بعضهم في جبهات القتال سواء في الحديدة أو الضالع، أو في صعدة، وهو ما جعلها تتخذ كافة الحيل من أجل تعزيز مليشياتها الموجودة على خطط التماس في جبهات عدة.

ووجه الحوثيون رسالة لعقال الأحياء والقرى في سنحان وبني بهلول تدعوهم لرفع بصورة عاجلة بكشوفات الشباب المتقدمين لوزارة الدفاع الحوثية بهدف الدفع بهم إلى الجبهات.

وقال مصدر محلي في العاصمة صنعاء، إنه سمع مكبرات الصوت تجول في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، تدعو أبناء الشعب اليمني إلى الالتحاق بمقاتليها من أجل الدفاع عنها وعن المشروع الإيراني في اليمن، وكذلك قالت مصادر في إب وذمار ويريم ومناطق أخرى في العاصمة صنعاء، وسط عزف يمني كامل