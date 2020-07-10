المناضل الاكتوبري شائف مانع المنتصر في رحاب الخالدين

توفى اليوم الخميس الموافق ال9من يوليو الحالي المناضل الكبير الشيخ شائف مانع محمد المنتصر الحالمي عن عمر يناهز ال80عامأ قضى معظمها في صميم المعركة الوطنية لشعبنا

حيث كان الفقيد من الرعيل الأول لمناضلي ثورة 14اكتوبر الخالدة التي تفجرت شرارتها من قمم جبال ردفان الابية الشامخة الشماء.

وعرف الفقيد شائف مانع المنتصر بموافقة الوطنية وأدوارة الاجتماعية في عمل الخير وإصلاح ذات البين وهو والد الناشط والإعلامي الجنوبي عبدالفتاح شائف المانعي واحد اقرباء القائد العسكري المخضرم العميد صالح عثمان المنصب نائب قائد محور أبين العسكري.

وبهذا المصاب الجلل والأليم يتوجة كل من العميد الركن فضل أحمد طهشة قائد اللواء 201ميكا والعميد دكتور قائد عاطف صالح قائد قوات الطوارئ بوزارة الداخلية والعميد عبدالله زيد الأحمدي قائد لواء الشهيد أحمد سيف والعميد الركن عبدالكريم قاسم شائف العيسائي وعميد الأسرى المناضل احمد العبادي المرقشي والإعلامي العقيد علي منصور مقراط رئيس تحرير صحيفة الجيش بأصدق التعازي وعظيم المؤاساة إلى الأخ العزيز الناشط الجنوبي عبدالفتاح المانعي وإخوانه وإلى العميد صالح عثمان المنصب وإخوانه وكافة أل المنتصر بمديرية حالمين ردفان محافظة لحج.

مبتهلين إلى المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانة ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان انالله واناليه راجعون .

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