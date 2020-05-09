المناضل جمعان بن جسار المري يقيم مأدبة افطار لأعضاء المجلس الانتقالي ⋆

حريضة (نخبة حضرموت) أعلام المجلس

أقام الاخ المناضل/جمعان بن جسار المري عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت مساء أمس مأدبة افطار لبعض من أعضاء الجمعية الوطنية والقيادات المحلية للمجلس الانتقالي .

وخلال الإفطار الذي أقيم بمنزل المناظل جمعان بن جسارالمري ببيته بمنطقة عنييات بمديرية حريضة والذي حضره عضوي الجمعية الوطنية بمديريتي حورة وحريضة الاستاذين/طارق النهدي وانور باعشر ورئيس القيادة المحلية الاستاذ/صالح باداؤد والمناضل الكبير الاستاذ/جمعان بن نقح ، تحدث المناضل/جمعان بن جسارالمري مرحبا بالحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة معتبرا أن هذه الامسية في إطار تبادل الآراء حول مستجدات الأوضاع على الساحة الجنوبية ومنها مشروع الإدارة الذاتية لجنوبنا الحبيب .

بدورهم شكر الحاضرون المناضل جمعان بن جسار المري على كرم الضيافة معتبرين أن هذه الامسية تعبر عن مدى عمق العلاقة بين جميع من يحمل هم القضية الجنوبية على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية ..