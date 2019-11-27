المنتخب اليمني يكشف عن أسباب خسارته أمام الإمارات في أولى مباريات خليجي24 

كشف لاعب المنتخب اليمني “أحمد الحيفي” أسباب خسارة اليمن أمام المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين الفريقين ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي – خليجي 24.

وقال الحيفي “لاعبو المنتخب الإماراتي حسموا الفوز بفارق الخبرة وتمكنوا من استغلال الفرص التي أتيحت لهم أمام مرمانا وترجموا لأهداف بعكس فريقنا الذي لم يوفق في الأمام”.

وأضاف المنتخب اليمني ورغم الخسارة بثلاثية أمام الفريق الإماراتي لكنه، “قدم مستوى طيبا وظهر في أوقات كثيرة من المباراة ندا للفريق الإماراتي القوى وأحد المرشحين لتحقيق لقب البطولة”.

ووجه الحيفي لاعب المنتخب اليمني التهنئة للفريق الإماراتي علي الفوز الذي حققوه على حساب منتخب بلاده في افتتاح مباريات خليجي24.

وعن المواجهة المقبلة أمام المنتخب القطري، أكد الحيفي أن الفريق اليمني سيستعد لمواجهة بطل آسيا بأفضل صورة وسيحاول تقديم مستوى أفضل، والمدرب يحاول تصحيح الأخطاء لعدم تكرار السلبيات التي حدثت أمام الإمارات.

واختتم حديثه قائلا “رغم الخسارة الافتتاحية لكن لايزال طموحنا تحقيق أول انتصار في تاريخنا ببطولة كأس الخليج وأنا واثق أننا قادرون هذه المرة على ذلك”.