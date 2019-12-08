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المنتخب يستهل مباريات سيكافا بمواجهة زنزبار

8 ديسمبر، 2019
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المنتخب يستهل مباريات سيكافا بمواجهة زنزبار

السودان اليوم :

يستهل المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم المشارك في بطولة التحدي لدول شرق ووسط أفريقيا(سيكافا) يوم الاحد 8 ديسمبر 2019م ، بمواجهة زنزبار في العاصمة اليوغندية (كمبالا)، وذلك وفق البرنامج الصادر عقب التعديل الذي طرأ؛ إثر انسحاب الكنغو الديمقراطية وجنوب السودان، حيث تم التعديل باستيعاب صقور الجديان في مجموعة تنزانيا، كينيا، وزنزبار..
المنتخب أدى مران ظهر السبت أوضح من خلاله الكابتن محمد موسى المدير الفني للمنتخب التكتيك الذي ينوي الاعتماد عليه في خوض المواجهة الأولى ببطولة سيكافا







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المنتخب بمواجهة زنزبار سيكافا مباريات يستهل

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