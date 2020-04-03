المندب نيوز

المنتدى السياسي لطلاب جامعة حضرموت يشارك الهلال الأحمر الاماراتي في حملة “خليك بالبيت”

3 أبريل، 2020
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المنتدى السياسي لطلاب جامعة حضرموت يشارك الهلال الأحمر الاماراتي في حملة “خليك بالبيت”

المكلا (المندب نيوز) إعلام المنتدى

شارك المنتدى السياسي لطلاب جامعة حضرموت في حملة خليك بالبيت والتي دشنتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمدينة المكلا حيث غطى المنتدى منطقة فوة وابن سيناء وضواحيها.

وخلال الحملة التي وزعت فيها بروشورات توعوية حول مخاطر مرض فيروس كورونا المستجد، وشارك مجموعة من أعضاء المنتدى في الحملة بقيادة مسؤول العلاقات بالمنتدى الطالب أحمد شيخ الحامد.

وتخللت الحملة توزيع ملصقات توعوية على المارة والبيوت لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر المنتدى السياسي لطلاب جامعة حضرموت منتدى سياسي طلابي أسسه مجموعة من طلاب قسم العلوم السياسية بجامعة حضرموت ويضم أعضاء من طلاب الإعلام والقانون والعلوم الإدارية.

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