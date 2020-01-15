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المنصري وسبعة يتفقدان أعمال إقامة المظلة في مدرسة الخنساء بجعار

15 يناير، 2020
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المنصري وسبعة يتفقدان أعمال إقامة المظلة في مدرسة الخنساء بجعار

قام يوم أمس الأول الشيخ ناصر عبدالله المنصري مدير عام مديرية خنفر والأستاذ محمود سبعة مدير مكتب التربية في المديرية قاما بزيارة لمدرسة الخنساء للتعليم الأساسي بنات بجعار.
 
وخلال الزيارة تفقدا أعمال بناء المظلة المدرسية  في مدرسة الخنساء والتي يتم تنفيذها من قبل المقاول فيصل الباهزي بدعم ومتابعة حثيثة من قبل محافظ محافظة أبين اللواء أبوبكر حسين والأستاذ أسامة الموقري مدير عام صندوق النظافة والتحسين أبين.
 
رافقهما في الزيارة رئيس وأعضاء مجلس الآباء في المدرسة ووكيل المدرسة الأستاذ مهدي محمد سعيد.

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