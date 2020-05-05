المنصري يعقد اجتماع طارئ لمناقشة المستجدات الاخيرة

قام مساء اليوم الأربعاء 6 مايو رئيس لجنة الطوارئ مدير عام مديرية خنفر بعقد اجتماع طارئ في مقر المديرية لمناقشة المستجدات الاخيرة المتعلقة بفيروس كورونا

حيث حضر الاجتماع مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور صلاح اليوسفي ومدير صندوق النظافة والصرف الصحي بالمديرية علي عبدوه عوشقيوالمدير التنفيذي لمؤسسة شباب ابين الأستاذ احمد الحيدري وشخصيات اجتماعية وخطباء مساجد .

وقال مدير عام المديرية الشيخ ناصر المنصري ان الدعوة للاجتماع الطارئ تأتي بناء على المستجدات الاخيرة وبلاغ مدير مكتب الصحة بالمديرية الذي يؤكد وجود حالة مشتبه فيها مصابة بفيروس كورونا والتي تم الإبلاغ عنها من غرفة العمليات محافظة أبين التي تم استنادها وابلاغها من غرفة العمليات بمحافظة حضرموت التي بدورها أكدت عن وجود حالة مشتبه فيها مصابة بفيروس كورونا قادمة من. محافظة أبين مديرية خنفر وتم وضعها في الحجر الصحي بمحافظة حضرموت.

وفي نفس السياق ناقش الاجتماع استمرارية عمل الإجراءات الاحترازية الوقائية ومتابعة حملات النظافة والرش الضبابي من منزل إلى منزل .

واردف مدير عام المديرية على الجميع. العمل بمسؤولية لما يضمن سلامة المواطنين وعدم انتشار الفيروس .

وطالب المنصري كافة شرائح المجتمع اعلاميين وخطباء المسجد وشخصيات اجتماعية إلى الوقوف جنب إلى جنب من خلال تفعيل الاجراءات الاحترازية للوقاية. من انتشار الفيروس وعدم التجمعات واتباع خطوات السلامة والعزل المنزلي. والعمل بكل مصداقية وشفافية وترك اللا مبالاه ففيروس كورونا سقطت امامة جميع الأنظمة الصحية ولجأ الجميع إلى الخطوات الاحترازية والوقاية من انتشار الفيروس الذي نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء ويجنب شعبنا انتشار الاوبئة القاتلة .

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