المنصري يلتقي مندوبي النازحين ويشيد بجهود الوحدة التنفيذية بأبين

التقى صباح يوم الخميس مدير عام مديرية خنفر الشيخ ناصر المنصري بمندوبي النازحين بالمديرية

وحث المنصري المندوبين على العمل الجاد والمسؤول وتحري المصداقية وتذليل الصعاب لإخواننا النازحين الذين فرضت عليهم الحرب الهمجية الدائرة التي تشنها المليشيا الانقلابية في الساحل الغربي ومناطق أخرى على ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق متفرقة بمحافظة أبين .

وأشاد المنصري بجهود الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ممثلة بالاستاذ انيس اليوسفي على جهودهم الجبارة وسعيهم المستمر لتوفير الرعاية والاهتمام وتحسين سبل العيش لنازحين .

وحث المنصري مندوبي النازحين في المناطق والقرى على ضرورة التنسيق المستمر مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وتذليل كافة الصعاب والعراقيل وتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية للنازحين .

وفي الختام دعا الشيخ المنصري مدير عام المديرية المنظمات الإنسانية والاغاثية والصحية الى سرعة التدخل لتقديم الدعم والرعاية والاهتمام للنازحين موضحاً أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في اليومين الماضيين تسببت في مضاعفة هموم ومعاناة النازحين وبات وضعهم المعيشي والصحي يطلب للتدخل السريع للمنظمات وتخفيف عنهم معاناة الحياة المعيشية الصعبة.

حضر الاجتماع مدير مكتب الشؤون القانونية والعمل والشيخ ابراهيم الخاشعة.

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