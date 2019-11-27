المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت.. قوة جبارة تقهر العدو وتنصف المظلوم

تنعم محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، بمستوى أمني عالي والكفاءة تصدر الأفضلية من بين محافظات الجمهورية لا سيما المحررة منها، في ظل هذا التوقيت العصيب الذي تمر به البلاد.

ولم تقتصر القوة الجبارة في حضرموت ممثلة بالقوات الأمنية وجيش النخبة الحضرمية على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة فقط؛ لكنها تولي اهتماما بالغا براحة المواطن وتشاركه فرحه وحزنه وهمومه على مختلف الأصعدة، وتستجيب للمناشدات التي يطلقها المواطنون في حال تعرض أبناؤهم للظلم عن طريق الخطأ.

وعلى صعيد الاستجابة لمناشدات المواطنين، أفرجت السلطات الأمنية بساحل حضرموت، يوم الاحد الماضي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على شاب تم توريطه في عملية تهريب مجموعة من الاسلحة قدرت بنحو 50 قطعة مسدس بنقطة العيون شرقي المكلا، أثناء قدومه مع سائق تاكسي أجرة – برفقة آخرين – الى مدينة المكلا.

وتأتي هذت الخطوة التي لاقت استحسانا كبيرا ولمست قلب المواطن الحضرمي، بعد يوم من اطلاق أهالي الشاب رائد علي محمد بن سعد، مناشدات للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالسيد المحافظ فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية بالإفراج عن ابنهم رايد، الذي تم توريطه في عملية إجرامية لا صلة له بها.

وكانت السلطات الأمنية بمنطقة العيون، قد ألقت في الـ12 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، القبض على سائق تاكسي أجرة بحوزته أسلحة أثناء قدومه إلى المكلا؛ مستغلا وجود الركاب للتمويه على عملية التهريب.