المنيخر رئيساً لبعثة مجلس التعاون الخليجي في اليمن

أفاد مصدر يمني مطلع أمس (الجمعة)، أن الأمين العام لمجلس

التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف، أصدر نهاية الأسبوع الماضي

قراراً بتعيين سرحان بن كروز المنيخر رئيساً لبعثة المجلس في اليمن.

وأوضح المصدر وفقاً لما أوردت صحيفة “عكاظ”، أن المنيخر الذي يحمل شهادة ليسانس حقوق ودبلوم في القانون

الدولي كان قد شغل منصب مدير إدارة الشؤون السياسية والتنموية في بعثة

مجلس التعاون الخليجي في صنعاء عقب تأسيسها عام 2012 ليتم في 2015 تعيينه

قائماً بأعمال رئيس البعثة، وتمكن خلالها من مواصلة الحضور السياسي

والاعتباري لبعثة مجلس التعاون لدى اليمن في مقرها المؤقت بالأمانة العامة

لمجلس التعاون في الرياض والذي استحدث عقب الانقلاب على الشرعية اليمنية

ومغادرة البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية للعاصمة صنعاء.

وأفاد المصدر بأن رئيس البعثة الجديد شارك في تمثيل قطاع الشؤون

السياسية والمفاوضات لمجلس التعاون في مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية

(جنيف ـ الكويت ـ ستوكهولم)، وترأس في وقت سابق اجتماعات مكتب تنسيق

المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من مجلس التعاون لليمن الذي يتخذ من

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مقراً له ويعمل حالياً

ممثلاً للأمانة العامة لمجلس التعاون في مكتب تنسيق المساعدات.

وشارك ممثلاً لمجلس التعاون مراقباً في مؤتمر الحوار الوطني الشامل

باليمن لمتابعة سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومثل مجلس

التعاون في اجتماعات اللجنة الوطنية لصياغة الدستور اليمني الجديد التي

عُقدت صنعاء، واجتماعات دعم السجل الانتخابي اليمني التي استضافها برنامج

الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في العاصمة.

وكان المنيخر قد عمل في إدارة العلاقات الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون قبل أن ينتقل إلى اليمن عام 2012.

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