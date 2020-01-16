المهام الجسام التي تنتظر سيتين داخل برشلونة !

هاي كورة_ كشفت صحيفة الماركا الأسبانية عن المهاجم الجسام التي تنتظر سيتين داخل برشلونة والتي يجب ان ينفذها في الفترة المقبلة.

1_ على كيكي سيتين اتخاذ قرار بشأن إمكانية التوقيع في هذا السوق الشتوي، مع رأس حربة ليعوض المصاب سواريز

2_في حال عدم الاتفاق على توقيع جديد سوف يعمل كيكي على استخدام جريزمان في هذا المنصب والاعتماد هجوميا على بيريز وفاتي في إنتظار ديمبيلي.

3_ إستعادة اسلوب البارساحيث أن الفريق حاليا، كسول لا يضغط كثيرا، ويخسر الكرات، واحيانا يخسر الاستحواذ

4_ احياء خط الوسط و استرجاع افضل نسخة من بوسكيتس والاستفادة من موهبة دي يونج وتحديد دور محدد لراكيتيتش وفيدال،والاعتماد على الشاب ريكي بويج الذي سيكون اكبر مستفيد من وصول المدرب الجديد.

5_ فالفيردي ترك حمل ثقيل على سيتين.

6_فالفيردي تصدر الليجا كمدرب للبارسا في 81 من 95 جولة،وحصد لقبين اثنين في هذه البطولة، وترك الفريق متصدرا الترتيب حاليا وهذا حمل ثقيل وتحدي كبير أمام المدرب الجديد كيكي سيتين الذي يجب عليه ان يحافظ على إرث النملة في الدوري الاسباني.