المهرة .. إدارة صندوق النظافة والتحسين يناقش أهم الصعوبات التي تواجهه فرعه بمديرية حصوين
التقى الشيخ ياسر عبدالله الأسد مدير عام مديرية حصوين بالاستاذ محمد أحمد عوشن المدير التنفيذي لصندوق النظافة بالمحافظة و ذلك لمناقشة احتياجات فرع الصندوق بالمديرية و الصعوبات التي يواجهها .
وفي اللقاء الذي عقد صباح اليوم بمكتب المدير التنفيذي لصندوق النظافة و بحضور الشخصية الاجتماعية و عضو المجلس المحلي بحصوين الشيخ ناصر عبدالله الأسد ، تم استعراض أهم احتياجات المديرية في مجال النظافة و التحسين خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ حملة عاجلة للرش الضبابي لمكافحة البعوض الذي انتشر بشكل ملفت بعد الأمطار التي شهدتها المديرية مؤخرا .
هذا و قد أبدى عوشن استعداد الصندوق لدعم وتلبية احتياجات فرع المديرية و معالجة الصعوبات التي يواجهها معبرا عن شكره لقيادة السلطة المحلية بحصوين لدعمها جهود النظافة و مساعيها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المديرية .