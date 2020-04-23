المهرة .. إفتتاح مركز الحميات بمستشفى الغيضة

افتتح محافظ المهرة محمد ياسر، اليوم، مركز الحميّات بمستشفى الغيضة المركزي، الذي تم تأهليه وتجهيزه لعلاج أي حالات محتملة بفيروس كورونا.

ويضم المركز غرف للحجر الصحي والعزل تحوي أجهزة تنفس اصطناعي وغيرها.

وفي سياق اخر وضع المحافظ، حجر أساس مشروع إعادة تأهيل وصيانة المدخل الشمالي لمدينة الغيضة، بطول 3 كيلو متر، بتكلفة 2 مليون و424 ألف دولارا بتمويل من السلطة المحلية.

وعقب وضع حجر الأساس بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمهرة سالم نيمر، ووكيل محافظة المهرة المساعد زين العابدين خودم، أشار المحافظ، إلى أن مشروع إعادة تأهيل الطريق الذي يقع على الخط الدولي الرابط بين مدينة الغيضة والمديريات الشرقية، يعتبر بداية لتدشين عدد من المشاريع التنموية وتأهيل وصيانة الطرق المتضررة من السيول الأعاصير التي ضربت المهرة.

من جانبه أوضح مدير مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس خالد العماد، أن مشروع تأهيل طريق وادي الجزع على الخط الدولي يحتوي على عدد من العبّارات والجسور الأرضية لاستيعاب مياه السيول والحد من انقطاع الطرقات بسبب الأمطار وتدفق السيول